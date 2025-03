Que gaita! Desfile de St. Patrick’s na Avenida adiado devido ao mau tempo

O desfile de 500 gaitas-de-foles na Avenida da Liberdade, para assinalar o St. Patrick’s Day, foi adiado devido ao agravamento das condições climatéricas. Vai acontecer no sábado 29 de Março, em vez de dia 22, como originalmente agendado.

Este evento está marcado para as 15.30 e junta músicos de oito bandas portuguesas e três espanholas, num espectáculo aberto ao público. O percurso termina no Rossio, onde vai estar um mercado temático e vão acontecer diversas performances ao vivo. Vai ainda estar a circular pela cidade um autocarro de dois pisos da Guinness, marca que patrocina o evento.

Quando a festa acabar no Rossio, as celebrações espalham-se pela Baixa-Chiado e pelo Cais do Sodré, onde um conjunto de bares disponibilizará pessoas para fazer uma maquilhagem e para tirar fotografias com Polaroids. A after-party do St. Patrick’s Day vai acontecer em estabelecimentos como o Bar Liverpool, o O'Gilíns Irish Pub, o Cheers Irish Pub Lisbon, The Meeting Point Irish Pub Lisbon, The George, The Couch Sports Bar Cais, O Bom O Mau e O Vilão e The Corner Irish Pub.

Esta é a segunda edição deste desfile, que aconteceu em Lisboa pela primeira vez no ano passado, contando com mais de 200 músicos, divididos em oito bandas espanholas e duas portuguesas.

Avenida da Liberdade. 29 Mar (Sáb). 15.30. Entrada livre

