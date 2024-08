Que restaurante servirá a Almada Negreiros na Gare Marítima de Alcântara? Concurso aberto

Já se sabia que a Gare Marítima de Alcântara iria passar a ser casa do Centro Interpretativo Almada Negreiros, muito graças aos imponentes 14 painéis do artista, e, agora, sabe-se também que terá um restaurante. O Turismo de Lisboa anunciou nesta sexta-feira a abertura do concurso para a exploração do espaço, que deverá abrir em 2025.

“A Associação Turismo de Lisboa está a realizar uma consulta de mercado para a exploração de um estabelecimento de restauração e bebidas no Centro Interpretativo 'Os Murais de Almada nas Gares Marítimas', num espaço já preparado para o efeito, no primeiro piso da Ala Poente da Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa”, revela em comunicado.

A apresentação de propostas deverá ser enviada até 30 de Setembro e “cumprir os termos e condições que se encontram no Caderno de Encargos”, que poderá ser solicitado através de e-mail (mamorim@visitlisboa.com e secde@visitlisboa.com).

Apesar de a recuperação do edifício e das 14 pinturas de Almada Negreiros ter acontecido ainda antes da pandemia, as visitas do público têm sido pontuais – um cenário que mudará no próximo ano. O futuro centro interpretativo, que contará com nove salas, faz parte do chamado Centro Interpretativo das Gares Marítimas de Lisboa, e que inclui um segundo edifício na Gare da Rocha Conde d’Óbidos e beneficia de um financiamento global de 8,2 milhões de euros, somando as compartições financeiras do Turismo de Lisboa, do World Monuments Fund e da Administração do Porto de Lisboa.

