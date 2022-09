Queer Lisboa arranca na sexta-feira com fantasia musical em português

A 26.ª edição do festival Queer Lisboa começa esta sexta-feira, 16 de Setembro, com Fogo-Fátuo, uma fantasia musical de João Pedro Rodrigues, que estreou em Cannes e agora chega a Portugal, em antestreia no Cinema São Jorge. Protagonizado por Mauro Costa e André Cabral, o filme, que se estreia nos cinemas a 29 de Setembro, é uma comédia sobre um príncipe português que quer ser bombeiro, mas também uma sátira social sobre Portugal.

A programação – pensada em torno das memórias, individuais e colectivas, e da construção do conceito queer – inclui 87 filmes, de 27 países diferentes. Na Competição de Longas-Metragens, destaca-se a cinematografia brasileira com Três Tigres Tristes, de Gustavo Vinagre, que acompanha três adolescentes numa cidade distópica; e Seguindo Todos os Protocolos, de Fábio Leal, sobre o abismo mental de quem quer cumprir as normas de saúde prescritas, mas também ter relações sexuais, durante a pandemia.

Entre as escolhas deste ano, sobressai também a produção paquistanesa Joyland, de Saim Sadiq, duplamente premiada este ano em Cannes, sobre um romance entre um rapaz e uma rapariga transgénero que abala os alicerces de uma família patriarcal; o regresso do espanhol Adrián Silvestre, com Mi Vacío y Yo, um dos filmes mais celebrados em festivais de cinema queer nesta temporada; e a ficção finlandesa Girl Picture, que marca a estreia da realizadora Alli Haapasalo e, poucos dias depois de ser exibido no São Jorge, ficará disponível em Filmin.

A agenda paralela conta com o lançamento colectivo de livros queer da Galiza, já este sábado, 17, no Cinema São Jorge; a apresentação da campanha “Eu sou VIH+ e visível”, no domingo, 18, no mesmo local; e não uma, mas quatro festas (nos dias 17, 21, 22 e 24), no Mise en Scène (15€), no Purex (entrada livre), no Lounge (entrada livre) e no Titanic Sur Mer (7€ até à 01.30, 10€ depois).

O festival encerra com o documentário Esther Newton Made Me Gay, da realizadora Jean Carlomusto, sobre a antropóloga social e activista lésbica Esther Newton. Depois do Queer Lisboa acontecerá o Queer Porto, de 29 de Novembro a 4 de Dezembro.

Queer Lisboa. 17-24 Set. Cinema São Jorge. 3,50€-4€; Cinemateca Portuguesa. 1,35€-3,20€.

