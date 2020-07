Queer Lisboa confirmado para Setembro

Festival de cinema vai realizar-se entre 18 e 26 de Setembro, no Cinema São Jorge. E em Outubro no Porto. Programação completa será anunciada no início do mês de Setembro.

É oficial. Os festivais de cinema Queer Lisboa e Queer Porto vão mesmo realizar-se com a presença de público nas salas. A 24.ª edição do festival em Lisboa acontece entre 18 e 26 de Setembro, no cinema São Jorge, contando ainda com uma sessão especial na esplanada da Cinemateca Portuguesa. Por sua vez, na Invicta, a mostra da sexta edição realiza-se no Teatro Rivoli e na Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto, entre 13 e 17 de Outubro.

Em virtude dos cortes orçamentais e das restrições impostas pela pandemia, a organização dos festivais procurou “readaptar a programação, convidados e eventos paralelos”. Num ano em que é “fundamental celebrar a presença e a força das muitas expressões e comunidades queer”, o destaque vai para a secção Queer Focus, com seis programas distintos em Lisboa, cada um deles dedicado a um tema: Cruising, Pele, Memória, Sexo, Corpos e Jogo.

Em Lisboa, a exibição da longa-metragem francesa Race d’Ep! (1979), de Lionel Soukaz e Guy Hocquenghem, na Esplanada da Cinemateca Portuguesa, é uma das sessões especiais, que acontece em diálogo com a nova exposição dos artistas portugueses João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira, patente de 23 de Setembro a 23 de Outubro, na galeria Stolen Books, em Lisboa.

Haverá também a exibição de um conjunto de filmes de realizadores como Peter Strickland, Jennifer Reeves e Luther Price, uma performance ao vivo e momentos de conversa e debate, com a presença de André Tecedeiro, Fernanda Eugénio e Karol Radziszewski. A sessão Liberdade, Participação e Activismo, em parceria com o GAT – Grupo de Activistas em Tratamentos e o CheckpointLX, integrada na iniciativa “Lisboa Sem Sida – Fast-Track City”, consiste num debate precedido pela exibição da curta-metragem Thrive (2019), de Jamie di Spirito.

A programação completa, actividades paralelas, júri e convidados oficiais do Queer Lisboa 24, serão anunciados em conferência de imprensa no início de Setembro. Para o Queer Porto, o anúncio será feito no início de Outubro.

+ Os filmes queer mais marcantes da história do cinema

Share the story