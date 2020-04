Queimado e Crispy Mafya juntos num pop-up de dois dias

Depois de uma primeira edição com o East Mambo de Bernardo Agrela, Shay Ola, do Queimado no Bairro Alto, convida o Crispy Mafya para o segundo Social Distancing Pop-Up. Esta sexta-feira e sábado, 17 e 18 de Abril, há take-away e entrega ao domicílio de "soul food".

Frango frito, "pequenos prazeres proibidos", toques asiáticos. São estes os três principais ingredientes da nova parceria do Queimado, o restaurante do chef britânico Shay Ola, que em Março já tinha testado as águas das entregas ao domicílio em formato pop-up com um menu especial com o East Mambo.

Agora é a vez de se unir ao Crispy Mafya, que na última semana reabriu com um menu especial para recolha na loja e entregas. O menu deste pop-up será exclusivo nestes dois dias e a aposta vai ser no frango como o prato em destaque, ou não fosse essa a especialidade dos convidados.

O menu terá frango frito ao estilo coreano (ou couve-flor para os veggies), arroz frito, kimchi, pepino torrado, picles e "um toque generoso de maionese de sriracha", lê-se no Instagram do Queimado. A estes, junta-se a escolha de uma cerveja ou refrigerante. O preço fica nos 16,50€ para cada uma das opções (frango e couve-flor).

Os pedidos ⁣devem ser feitos directamente no site do restaurante e ficam disponíveis para entrega ao domicílio ou para recolha.

