Queimado e East Mambo juntam-se para dois dias de entregas especiais

Shay Ola e Bernardo Agrela, donos dos restaurantes Queimado e East Mambo, fecharam as portas por tempo indefinido. Esta sexta e sábado, 27 e 28 de Março, juntam forças e voltam à actividade com entregas ao domicílio de menus com o melhor dos dois restaurantes.

Chamaram-lhe “The Social Distancing pop-up”. Depois de duas semanas de portas fechadas, Shay Ola e Bernardo Agrela puseram-se a pensar como voltar à cozinha, manter o negócio forte e levar o melhor dos seus restaurantes a casa das pessoas, mantendo o isolamento social. “É nestas alturas que precisamos de nos unir, apoiar-nos e tirar o melhor proveito destes tempos incertos. Com isso em mente, durante duas noites em exclusivo unimo-nos para criar menus de fusão de itens de churrasco envoltos em pão pita caseiro, salada, molhos e extra para entrega ou recolha”, explicam nas suas redes sociais.

Há dois menus disponíveis. O primeiro inclui escolha entre costeletas de porco com glaze de mandarim grelhada de kimchi, de camarões agridoce grelhados, borrego picado com menta e pepino ou de falafel de favas, servido sempre com o pão pita caseiro, salada e picles, batatas fritas caseiras e uma bebida (15,50€, já com entrega). O segundo acrescenta a isto um mix de entradas, com pimentos Padrón grelhados, o naan de queijo de Agrela e hummus (18,50€ já com entrega).

Pode e deve fazer pré-encomenda do seu menu favorito e reservar o horário que mais lhe convém a partir desta quinta-feira, dia 26. A recolha pode ser feita no Queimado, no Bairro Alto.

Para a entrega, criaram uma parceria com uma empresa de entregas independente. “Esperamos que este seja o início de um sistema alternativo que será aberto a todos do sector. Para que também eles possam beneficiar e assim beneficiá-lo também a si,nosso cliente”, acrescentam ainda.

Um único alerta dos dois chefs: “Pedimos desculpas antecipadamente se a experiência do utilizador não for tão optimizada quanto pode estar habituado, mas prometemos que a comida será boa para C&$*LHO”. É encomendar e (a)provar.

