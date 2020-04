Queimado e Machimbombo juntos em novo pop-up com festa incluída

A terceira e última edição dos pop-up criados pelo restaurante Queimado já chegou. Desta feita, Shay Ola, chef britânico, traz à parceria o bar Machimbombo. Cheeseburgers, cocktails e uma festa em streaming são a receita da despedida.

Depois das aventuras gastronómicas que juntaram o Queimado ao East Mambo e ao Crispy Mafya, a terceira e última edição do Social Distancing Pop-up tem o Machimbombo, bar na Calçada do Combro, como parceiro. O anúncio foi feito esta quarta-feira através da página de Instagram do Queimado.

"Os nossos amigos no Machimbombo vão juntar-se à festa com alguns dos seus deliciosos cocktails e o nosso residente, DJ Isac Ace, vai estar em live streaming com um set house party para que vocês dancem 'like crazy' nas vossas salas de estar", lê-se na rede social.

À semelhança do que aconteceu nos anteriores pop-ups, o menu (16,50€-20,50€) estará disponível por dois dias. "Gangster cheeseburguers Queimado style ou (burguers miso-cogumelos) com batatas-fritas, coleslaw e pickles de pepino queimado" são os pratos à prova.

A estes juntam-se as bebidas, entre cerveja, cocktails em garrafa ou refrigerantes, que podem também ser pedidas à parte (2,50€ a cerveja ou refrigerante, 8€ o cocktail). Os pedidos devem ser feitos diretamente no site do Queimado e estão disponíveis para entrega ao domicílio ou recolha.⁣⁣

