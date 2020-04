Uber Eats leva-lhe produtos de conveniência da Galp de madrugada e com entregas grátis

Agora é possível receber em casa os produtos disponíveis nas lojas de conveniência Tangerina, da Galp Energia. O serviço está disponível através da Uber Eats em Lisboa, Cascais, Oeiras, Loures, Amadora e outras sete cidades do país. Até 3 de Maio, as entregas são grátis.

As lojas de conveniência nos postos de combustível estão sempre lá para nos safar fora de horas. E agora fazem entregas em casa. Numa altura de maior procura de bens essenciais e de conveniência, a Galp Energia fechou uma parceria com a Uber Eats para assegurar a entrega dos produtos das lojas Tangerina. Durante a fase de lançamento, até 3 de Maio, as entregas são gratuitas para pedidos iguais ou superiores a 5€ com o código promocional GALPFREE.

Como em qualquer pedido da plataforma de entregas, pode escolher a nova opção "deixar à porta" para evitar qualquer contacto com o estafeta e assim manter as regras de distanciamento social. "O cumprimento das medidas de higiene e segurança alimentar recomendadas pela Direcção-Geral de Saúde estão asseguradas, tanto no processo de recolha como no processo de entrega ao cliente", garante a Galp.

Este serviço está a funcionar em Lisboa e noutras quatro cidades do distrito (Cascais, Oeiras, Loures e Amadora), mas também no Porto, Póvoa do Varzim, Gondomar, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Viseu, Leiria e Vilamoura. Em breve chega também a Évora.

No total, estará disponível em 34 postos com horários alargados (Dom-Qua 09.00-02.00, Qui-Sáb 09.00-06.00), com algumas variantes consoante o período de funcionamento de cada posto. Esta é a primeira experiência de loja de conveniência com horário nocturno na aplicação da Uber em Portugal.

+ N'O Bairro pode fazer compras directamente aos comerciantes e produtores de todo o país