Queimado reabre no Bairro Alto com novo conceito, agora com foco nas sandes

Restaurante de Shay Ola no Bairro Alto volta a abrir as portas esta quarta-feira, 17 de Junho, como Bun It. Tem um novo menu baseado em sandes em brioche para pegar e levar ou voltar a sentar-se à mesa.

O pequeno restaurante no Bairro Alto onde tudo passa pelo carvão (mas nada sai queimado) precisou de se reinventar neste pós-confinamento. Fechou em Março e só abriu para três pop-ups especiais, com serviços de entrega próprio, com outros restaurantes e bares da cidade, o East Mambo, o Crispy Mafya e o Machimbombo. O regresso faz-se agora com um novo conceito. “O Bun It é a nossa resposta à situação Covid-19. É um novo conceito que tira o melhor do que o Queimado tem para oferecer, facilita um pouco a experiência não só no restaurante mas nas ruas, num parque ou no aconchego da sua casa”, explica Shay Ola.

Como o nome sugere, há três propostas dentro de um bun, ou em bom português dentro de um brioche, vindo directamente da padaria Gleba (que, por estes dias, também inaugurou uma nova e maior casa em Alcântara). Há dois hambúrgueres, um com carne com 15 dias de maturação, queijo, ketchup caseiro, molho de de hambúrguer, picle de cebola e pepino (8,50€), outro vegetariano (9,50€), e ainda uma katsu sando feita com bochecha de porco, com salada asiática, glaceado com tonkatsu, maionese de sriracha e picles (9,50€).

Para manter a essência do Queimado, há algumas propostas fora do brioche, como a batata doce grelhada com abóbora, quinoa, espinafre e tomate confit (6,50€), as costeletas de porco glaceadas (6€) ou as Kentucky Fried Quail, codornizes e frango frito (7,50€).

À sobremesa há uma sanduíche de gelado de cereja com manteiga de amendoim e geleia.

“E é Verão, o que significa cocktails gelados, milkshakes embriagados, cervejas artesanais e os nossos refrigerantes caseiros para vos manter bem e revigorados”, anunciam.

O restaurante não vai perder a sua famosa happy hour, que agora será entre as 17.00 e as 19.00, nem a música ao vivo – mantém os DJs residentes durante as refeições.

Pode reservar mesa para três horários diferentes (18.00, 20.00 e 21.30) ou passar para pegar e levar.

Rua Luz Soriano, 44 (Bairro Alto). Reservas: 21 396 0662 ou https://www.queimadolisboa.com/bun-it.

