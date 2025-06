Queixas contra Carris aumentaram mais de 70% nos primeiros cinco meses do ano

Entre Janeiro e Maio deste ano, o número de reclamações dirigido à Carris aumentou 70,4%, em comparação com os últimos cinco meses de 2024, demonstra uma análise recente a dados do Portal da Queixa.

"As reclamações mantêm uma tendência crescente mensal, verificando-se um aumento de 162% no mês de Maio, quando comparado com Janeiro", pode ler-se no comunicado enviado às redacções. Os motivos de reclamação mais frequentes (38%) são os atrasos e o incumprimento de horários, mas também pesam os "relatos de má conduta e comportamento inadequado por parte dos motoristas", somando 19,3% das denúncias.

Já 16,6% das queixas estão relacionadas com a qualidade geral do serviço prestado, nomeadamente com o conforto, lotação, frequência dos autocarros ou "insatisfação geral com a experiência do transporte", e 12% dos registos associam-se a problemas na cobrança e pagamentos.

A maioria (55,8%) das queixas registadas nos primeiros cinco meses do ano foram apresentadas por mulheres e por pessoas entre os 25 e os 34 anos (30%).

Ainda assim, os indicadores de desempenho da empresa de transportes no Portal da Queixa mostram um Índice de Satisfação de 71 pontos em 100, ou seja, “óptimo”, na avaliação dos consumidores.

Os trabalhadores da Carris estão em greve parcial até sexta-feira, dia 6 de Junho, e de 24 horas até ao dia 12 de Junho, véspera de Santo António. De acordo com declarações da empresa à agência Lusa, até às 11.00 do segundo dia de greve (3 de Junho), a adesão era de 4,4%.

