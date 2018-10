“Quel Amour!?”: o amor está no Museu Berardo para ser visto em 150 obras

“Cartas de amor quem as não tem”, já cantava Tony de Matos com um tiro certeiro na direcção de todos os corações apaixonados. Éric Corne, fundador do centro de arte contemporânea Le Plateau à Paris, fez o mesmo quando decidiu reunir 68 artistas e mais de 150 obras numa exposição sobre o amor. “Quel Amour!?” que chega esta quinta-feira ao Museu Berardo.

A mostra prova que o amor que é igual em todas as línguas, culturas e civilizações, mas projecta-o: pintura, desenho, escultura, vídeo, fotografia e performance. Parece-lhe demasiado romântico? Fique a saber que algumas das obras quase tocam os limites do desamor.

“Quel Amour!?” aborda a narrativa do amor com expressões femininas e masculinas, vários pontos de vista e histórias vê o amor como forma de expressão conjunta, ainda que toque em temas como o amor próprio e o narcisismo propício do ser humano.

A exposição chega ao seu auge no núcleo de casais de artistas que trabalharam em conjunto, como é o caso de Helena Almeida e Artur Rosa, Marina Abramović e Ulay ou Axel Pahlavi e Florence Obrecht, tudo em obras criadas a quatro mãos (e um coração).

Museu Berardo. Praça do Império. Inaugura quinta até 17 de Fevereiro.

