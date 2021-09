Queluz acolhe bicentenário da ópera “Don Giovanni” no Brasil

“200 anos de Don Giovanni no Brasil – A primeira apresentação da ópera de todas as óperas fora da Europa” é o título do concerto que marca a rentrée no Palácio Nacional de Queluz. O espectáculo está agendado para 18 de Setembro, às 21.00, na Sala do Trono, e enquadra-se na celebração internacional do bicentenário da estreia, no Brasil, de uma das mais importantes criações artísticas da Humanidade: a ópera “Don Giovanni” de Wolfgang Amadeus Mozart.

A estreia de “Don Giovanni” no Rio de Janeiro, a 20 de Setembro de 1821, foi um evento memorável no intercâmbio cultural entre a Europa e o “Novo Mundo”, impulsionado pela estadia da corte portuguesa no Brasil, que, nessa data, já tinha regressado ao país. Profundamente ligado às vivências da Família Real naquela época, o Palácio Nacional de Queluz é, portanto, o cenário ideal. Com direcção artística de Massimo Mazzeo e Ricardo Bernardes, a interpretação estará a cargo da Orquestra Divino Sospiro e do Americantiga Ensemble.

Estão previstas duas missas para orquestra de cordas e coro: a Missa Brevis de Mozart, em Fá Maior, e a Missa sub título Sancti Johannis de Sigismund von Neukomm. Esta última, cuja dedicatória é uma homenagem a D. João VI, será tocada em estreia mundial moderna. Os bilhetes (15€) já estão à venda, em exclusivo na bilheteira online da Parques de Sintra.

Apoiado pela Direcção-Geral das Artes e pelo Programa Garantir Cultura, este concerto é uma produção conjunta da Parques de Sintra, da Associação Divino Sospiro e do Americantiga Ensemble, em colaboração com o Mozarteum de Salzburgo, o Instituto Música Brasilis do Rio de Janeiro, o centro Don Juan Archiv de Viena e a Fundação da Casa de Mateus. Além do evento no dia 18, inclui um outro, a 20 de Setembro, que inclui a transmissão em streaming de um concerto a partir de Viena.

