Bach e Beatles num concerto à luz das velas no Palácio de Xabregas

Os espanhóis Simant Duo são Rubén Simeó (trompete) e Antonio Morant (piano), que se destacam por quebrar fronteiras entre diferentes géneros musicais. No concerto que apresentam a 16 de Setembro no Palácio Xabregas, vão viajar entre alguns dos temas mais conhecidos dos Beatles, como “Let It Be”, “Hey Jude” ou “Here Comes The Sun”, e clássicos do compositor alemão Johann Sebastian Bach, como os também populares “Suíte Air” e “Ave Maria”.

O concerto será intimista e à luz das velas, numa nova edição do Candlelight, um evento organizado pela Fever, que leva a música a espaços únicos do património cultural de diferentes cidades em todo o mundo.

Os bilhetes podem ser adquiridos online (a partir de 15€) e há duas sessões disponíveis no mesmo dia, a primeira às 19.30 e a segunda pelas 21.30. Cada espectáculo tem a duração de 60 minutos e as portas estarão abertas 30 minutos antes da hora marcada.

+ Revenge of the 90s está de volta, agora com festas na piscina

+ Miguel Araújo e Carolina Deslandes dão concertos grátis em Benfica