Revenge of the 90s está de volta, agora com festas na piscina

As próximas festas Revenge of the 90s arrancam a 4 de Setembro, nas piscinas do Reverse, na Praia do Tamariz.

O Verão ainda está para durar e os fins-de-semana só pedem música, frescura e animação. De volta à cidade, os We're The 90s Kids by Revenge of The 90s prometem tornar todos os desejos realidade com oito Pure Piraña Pool Parties, nas piscinas do Reverse, na Praia do Tamariz. O conceito estreia-se a 4 de Setembro, com a primeira aparição pública do colectivo desde o início da pandemia.

Durante quatro fins-de-semana, de 4 a 26 de Setembro, a Reverse Pool, na Praia do Tamariz, receberá produtores nacionais, que prometem queimar os últimos cartuchos do Verão a partir das 15.00 e até às 02.00 da manhã, sempre “dentro de todas as regras” da Direcção-Geral da Saúde. Sob um tema diferente, cada festa terá a sua própria decoração e animação especial, com bailarinos, actividades e insufláveis.

Entre os destaques, conta-se a presença de um tatuador, que irá fazer tatuagens temporárias com recurso a uma inovadora impressora de tatuagens, assim como comida e bebida para reconfortar o estômago e recarregar as energias – já confirmada está a presença do Laboratório de Cocktails Pure Piraña, que irá reinventar alguns clássicos com a nova Pure Piraña Hard Seltzer, uma água gaseificada com álcool e um toque de aroma natural de fruta.

No primeiro sábado, 4 de Setembro, o conceito arranca com “a melhor festa de anos 90 do mundo”. No dia seguinte, 5 de Setembro, a Associação Académica de Lisboa dá as boas-vindas a todos os estudantes que chegam a Lisboa com os DJs Progressivu e Marlon Branco. Os bilhetes já estão à venda no site oficial, a partir de 30€ (que inclui entrada, duas espreguiçadeiras single e duas Pures Pirañas).

