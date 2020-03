Quem encomendar através do Cookoo para o vizinho mais velho, ganha 50% de desconto

Campanha “2 por 1 vizinho” da Cookoo, o kitchen hub com entregas ao domicílio, quer ajudar população envelhecida e outros grupos de risco.

Todos temos de ficar em casa, limitar as idas à rua ao máximo, saindo apenas para a compra de bens essenciais. Mas os grupos de risco, idosos e imunodeprimidos, têm mesmo de ficar sossegados em casa. Há já várias iniciativas de juntas de freguesia que fazem as compras de frescos e as entregam no domicílio mas se fizer parte deste grupo, ou conhecer alguém, e lhe apetecer uma refeição já pronta, pode pedir ao vizinho de baixo para a encomendar na Cookoo. A campanha “2 por 1 vizinho” desafia os mais novos a pedirem comida a dobrar e o custo da refeição do vizinho fica por conta da plataforma.

“Sabemos que temos uma população envelhecida, que, além de ser um grupo de risco, tem mais dificuldade em aceder às novas tecnologias para encomendar refeições. Por isso, e porque esta é uma situação que merece a solidariedade e empenho de todos, desafiamos os lisboetas a pedir refeições a dobrar para partilhar com o seu vizinho”, incentiva, em comunicado, Pedro Sanches, co-fundador do Cookoo.

A campanha estará disponível até 27 de Março. As encomendas podem ser feitas através do site ou da app e o utilizador pode pedir refeições de um ou de vários dos sete restaurantes de gastronomias diferentes disponíveis – basta colocar o código #2x1vizinho para obter os 50% de desconto.

A plataforma está disponível todos os dias ao almoço e jantar, com entregas gratuitas em Lisboa entre as 12.00 e as 15.00 e das 19.00 às 23.00. Os 50% de desconto aplicam-se a encomendas cujo valor atinja, pelo menos, 16€.

Sobre a entrega em si, nada tema. A empresa sediada no Alto dos Moinhos já tinha enviado um email aos seus clientes a informar que todo o processo, desde a cozinha até a entrega, é controlado. “Como temos todos os restaurantes num só espaço e uma equipa de estafetas exclusivamente dedicada ao serviço Cookoo, conseguimos controlar reforçando a higienização e tomando todas as medidas necessárias, de acordo com a DGS”, lê-se na mensagem. Se quiser que a sua encomenda seja entregue à porta do prédio e não no respectivo andar, deverá adicionar um comentário no carrinho.

