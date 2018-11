Quem quer explorar a cafetaria do São Jorge?

“Não esperamos nada menos que um Rick’s Café”. A frase, que remete para Casablanca, acompanha a publicação em que o Cinema São Jorge anuncia o concurso para a concessão da cafetaria da casa.

A EGEAC – que gere o cinema mais festivaleiro de Lisboa – anda à procura de alguém que tome conta da cafetaria do primeiro piso, que serve de apoio às sessões de espectáculos e a boas conversas. Actualmente, o espaço é ocupado pela Pizzas Baldracca, que vai manter-se em funcionamento pelo menos até ao final deste processo – uma vez que se pode candidatar a nova concessão.

O regulamento, disponível na página da empresa municipal de cultura, avança todas as regras e informações para o concurso que decorre até ao final do mês para uma nova concessão da cafetaria. Entre elas, as coordenadas das visitas para os interessados em pegar neste menino por um prazo de três anos e por um valor que começa nos 1350€ por mês. Começa porque este é o valor mínimo mensal proposto, um dos critérios de avaliação que vai contar 30% para a nota. Por exemplo, quem fizer propostas entre os 1350€ e os 2099€ recebe dez pontos e por aí fora até aos 100 pontos para as propostas acima dos 3700€ de renda mensal.

O júri, ainda não divulgado e que será composto por cinco elementos, terá 15 dias seguidos para fazer uma escolha após 30 de Novembro, data limite da entrega das propostas. Após a assinatura do contrato, que entra em vigor no próprio dia (em data não revelada), o espaço terá de abrir ao público num prazo máximo de 30 dias.

As visitas estão a decorrer até 11 de Novembro (domingo) por marcação prévia para apresentar mais de perto uma área total de 136m2 que inclui a esplanada virada para a Avenida da Liberdade e um armazém de 20m2. O regulamento apresenta o espaço a concessionar como “de partilha, entre artistas, público e visitantes”, e avança que serão valorizadas propostas que apresentem “uma mais-valia de natureza cultural e de adequação do espaço e aos públicos”.

Agora só precisa de uma boa ideia, caução para três meses, um bom fiador e boa sorte.

