Quentin Tarantino pretende realizar uma minissérie no próximo ano

Tarantino em Os Oito Odiados (The Hateful Eight)

Quentin Tarantino é um dos maiores nomes do cinema norte-americano desde a década de 1990. Mas o seu próximo projecto pode estrear no pequeno ecrã. A informação foi avançada pelo próprio, que falou na futura série durante a apresentação em Nova Iorque do seu novo livro de não‑ficção, Cinema Speculation, que combina histórias pessoais com análises críticas de cinema.

De acordo com o site IndieWire, a minissérie de oito episódios vai estrear no próximo ano num serviço de streaming. No entanto, a Variety sugere que é possível que o projecto não vá em frente. Segundo a página da revista de entretenimento americana na internet, Tarantino não quis avançar muitos detalhes sobre o projecto, e o realizador é conhecido por anunciar planos que nunca se materializam. Ou que adquirem uma forma muito diferente quando finalmente saem da sua cabeça.

A acontecer, esta não será a primeira vez que o cineasta trabalha para o pequeno ecrã. Em 2005, realizou os últimos dois episódios da quinta temporada de CSI e foi creditado no argumento da série Aberto Até de Madrugada (2014-2016), uma adaptação do filme homónimo de 1996, de Robert Rodriguez, cujo argumento Tarantino escreveu e onde participou também como actor. Além disso, em 2019, transformou Os Oito Odiados, o seu filme de 2015, numa minissérie da Netflix.

