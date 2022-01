Quer aprender a cozinhar, a dançar e a maquilhar-se como na Coreia? Em Lisboa, pode

O Museu do Oriente convida os visitantes a embarcar numa “Viagem à Coreia” através de um ciclo de workshops para toda a família, entre 27 e 30 de Janeiro. Desde a gastronomia e as cerimónias do chá até aos rituais de beleza, ao k-pop e ao alfabeto, dar-se-á a conhecer e a experimentar diferentes aspectos da cultura coreana.

Para começar em grande, os bons garfos são desafiados a vestir o avental para o workshop de Kimbap, que se realiza a 27 e 29 de Janeiro (Qui e Sáb 10.00-12.30, 30€). A ideia é aprenderem a confeccionar esta especialidade coreana, que se assemelha ao sushi, mas é na verdade bem diferente. Feito com arroz cozido, enrolado em folhas de alga marinha e recheado com vários ingredientes, todos cozinhados e temperados individualmente, é o prato mais popular para um piquenique na Coreia.

Nos mesmos dias, 27 e 29 (Qui 17.00-19.00 e Sáb 14.00-16.00, 20€), decorre o workshop de Hangul, onde se irá partilhar a história do alfabeto coreano e os seus princípios básicos, como ler e escrever, bem como algumas saudações básicas e até a numeração.

Ainda no dia 27 de Janeiro, o Museu do Oriente promove uma cerimónia do chá, entre as 15.30 e as 17.00. O ritual repete-se no dia seguinte, 28 de Janeiro, entre as 10.00 e as 11.30. Para maiores de 16 anos, as sessões (20€/cada) vão ser conduzidas em inglês.

Nos dias 28 e 30 de Janeiro, é a vez de os fãs de música coreana serem desafiados a pôr à prova e a aperfeiçoar as suas habilidades com um workshop de K-Pop (Sex 14.00-16.00 e Dom 17.00-19.00, 25€) e um workshop de música tradicional (Sex 17.00-19.00 e Dom 14.00-16.00, 25€). Neste último, além de se darem a conhecer segredos e histórias por detrás das canções mais populares da Coreia, vão explorar-se também técnicas profissionais de canto.

Nos dias 29 e 30 de Janeiro (Sáb 16.30-18.30 e Dom 11.00-13.00, 20€), o ciclo termina com um workshop de K-Beauty, que revela os segredos coreanos para uma pele perfeita e explica as complexidades da beleza coreana com uma demonstração de maquilhagem ao vivo.

Museu do Oriente. Doca de Alcantara Norte, Av. Brasília. 27-30 de Janeiro. Vários horários e preços.

+ Dez séries sul-coreanas na Netflix

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana