Quer aprender a criar a sua horta biológica? Estes workshops vão ensinar-lhe

É fã de uma alimentação mais saudável e biológica? O centro comercial Alegro, em Alfragide, está a promover o conceito de horta biológica com workshops grátis para toda a família. Ao todo, são quatro fins-de-semana de mãos na terra e em contacto com a natureza.

Mãos à horta! O Alegro Alfragide quer incentivar pais e filhos a criarem a sua própria horta biológica através de workshops de horticultura, a decorrer aos fins-de-semana, entre 10 de Agosto e 1 de Setembro, das 11.00 às 19.00, na Praça Principal. A participação é gratuita e poderá aprender, por exemplo, como criar jardins verticais e reutilizar materiais.

A série de workshops, a cargo da The Company Garden, começam já este fim-de-semana, nos dias 10 e 11 de Agosto, com uma sessão para instalar as primeiras culturas hortícolas, como alfaces, couves, cenouras e outras variedades. Para ajudar as plantas a crescer sem produtos químicos, será colocado vermicomposto (húmus de minhoca) na terra. No fim-de-semana seguinte, 17 e 18 de Agosto, vão instalar-se as primeiras plantas aromáticas, como salsa, aipo e cebolinho, que vão ajudar a proteger as hortícolas contra algumas pragas.

No final de Agosto, a 24 e 25 Agosto, será tempo de aprender a cuidar da horta: como sachar a terra, retirar ervas-daninhas, regar e atrair os “amigos da horta”, como joaninhas e abelhas. Por último, nos dias 31 de Agosto e 1 de Setembro, faz-se a colheita para poder levar para casa o que plantou.

“As plantas terão uma placa a identificar cada participante e no final cada um pode levar consigo as suas próprias plantações, prontas para serem cozinhadas”, lê-se em comunicado. Mas, se não conseguir participar desde a primeira sessão, nada tema: há plantas extra para oferecer.

Alegro Alfragide. Av. dos Cavaleiros, 60 (Carnaxide). De 10 de Agosto a 1 de Setembro. Sex-Sáb 11.00-19.00. Entrada livre.

