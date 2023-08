Quer aprender a escrever sobre o que come? Na cozinha de Felner, pode

Ricardo Dias Felner, autor do livro ‘O Homem Que Comia Tudo’ e ex-director da Time Out, é o especialista que vai conduzir o curso.

Gostava de aprender a fazer críticas de restaurantes ou a escrever um livro de memórias com receitas da sua avó? O convite é de Ricardo Dias Felner, que vai abrir as portas da sua cozinha, no bairro de Alvalade, para um curso de escrita e cultura gastronómica. O arranque está marcado para 18 de Setembro.

Jornalista e escritor, Felner já foi director das revistas Time Out Lisboa e Time Out Porto, mas começou como jornalista no diário Público, em 1998, onde se iniciou na escrita gastronómica pela mão do crítico de restaurantes David Lopes Ramos. Actualmente, colabora com vários órgãos de comunicação, incluindo a Time Out.

O programa do seu mais recente curso (250€) andará à volta dos grandes escritores gastronómicos e das ferramentas para fazer desde críticas de restaurantes até reportagens. O vocabulário culinário e a adjectivação e figuras de estilos, por exemplo, estão entre os temas a serem abordados. E, claro, também ficará a conhecer “a forma mais eficaz de conseguir publicar um artigo numa revista”.

No total, são nove horas, divididas por três jantares, com tudo a que tem direito: conhecimento, comida e vinho. As sessões estão marcadas para os dias 18, 20 e 22 de Setembro, sempre das 18.30 às 21.30. Para se inscrever, basta enviar e-mail (ohomemquecomiatudo@gmail.com).

Alvalade (local secreto). 18, 22 e 23 Set, Seg, Qua e Sex 18.30-21.30. 250€/inclui jantar e vinho

