Quer aprender a fazer pastéis de nata? A Pastelaria Batalha está a oferecer ajuda

Simples ou com canela e açúcar em pó, crocante mas também cremoso, o pastel de nata é um ex-líbris da doçaria portuguesa e os workshops do chef pasteleiro João Batalha são um sucesso. Para assinalar o Dia dos Namorados, a Pastelaria Batalha convida os participantes na aula a levarem a sua cara-metade com a oferta da segunda inscrição no workshop.

A Pastelaria Batalha lançou no Verão de 2018 uma aula em que o proprietário e chef pasteleiro João Batalha ensina a elaborar autênticos pastéis de nata, o clássico mais amado da pastelaria portuguesa. A próxima edição já está agendada e é possível usufruir de uma promoção no workshop diário. Se adquirir um bilhete até 15 de Fevereiro, tem direito a mais uma inscrição sem ter de abrir os cordões à bolsa.

“Para assinalar o Dia dos Namorados, a Pastelaria Batalha em Lisboa vai oferecer vouchers para o seu popular workshop de pastel de nata”, lê-se em comunicado da marca. O objectivo é “aproximar esta experiência do público português”.

O workshop dura duas horas, entre as 14.00 e as 16.00, na cozinha da padaria familiar de João Batalha, no centro de Lisboa, onde um grupo até dez pessoas aprenderá a fazer autênticos pastéis de nata. O programa inclui “fazer massa folhada a partir do zero, cozinhar o creme mais cremoso de todos os tempos e dar uso a um forno profissional”. No final, poderá deliciar-se, acompanhando o clássico com um café ou com um licor de cereja servido numa xícara de chocolate comestível.

A participação tem um custo a partir de 60,50€ e, até 15 de Fevereiro, é possível desfrutar de uma segunda participação no workshop totalmente grátis. Basta enviar e-mail (pasteldenataworkshop@gmail.com) para fazer a marcação. Há várias datas disponíveis até Novembro, que podem ser consultadas no site do workshop, mas este vouchers personalizados têm de ser usados até 31 de Março.

Praça Luís de Camões, Rua Horta Seca, 1. Vários horários. A partir de 60,50€.

+ Os melhores pastéis de nata em Lisboa