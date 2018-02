Quer conhecer as histórias dos cemitérios dos Prazeres e do Alto de São João?

À partida, a proposta da Câmara Municipal de Lisboa pode parecer-lhe estranha, mas há muito para descobrir nestes dois cemitérios. Memórias e histórias que pode ficar a conhecer numa das muitas visitas orientadas anunciadas agora pela autarquia.

Não se assuste, estas visitas guiadas aos cemitérios dos Prazeres e do Alto São João são na verdade uma actividade recorrente da Câmara – e são habitualmente um sucesso. Atente nas datas e nos temas porque há visitas diferentes.

A primeira visita gratuita é já nesta sexta-feira, dia 2, às 14.00, ao Cemitério do Alto de São João, construído em 1833 para fazer face a um surto de cólera que assolou Lisboa.

No dia 10, às 10.00, é a vez do Cemitério dos Prazeres com o tema: Três Histórias de Amor. Prepare-se então para descobrir três histórias românticas de outros tempos. No dia 14, à mesma hora, este passeio volta a repetir-se e no dia 17 o tema é Percursos no Feminino, para que conheça algumas das mulheres que aqui repousam.

Destaque ainda, para a visita orientada de 10 de Março, às 10.00, ao Jazigo Palmela, um mausoléu datado de 1849, onde descansam familiares, amigos e empregados do clã Palmela.

Para saber todas as datas e visitas, espreite aqui.

A participação é gratuita, com inscrição prévia através do e-mail dmevae.dgc@cm-lisboa.pt.

