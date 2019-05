Quer descer a torre das Amoreiras em rappel? É grátis

O Amoreiras 360 Panoramic View está a preparar uma actividade de rappel para celebrar o seu terceiro aniversário. Para os mais cautelosos, o miradouro também terá livre acesso durante o próximo fim-de-semana, 11 e 12 de Maio, por isso poderá simplesmente contemplar as vistas a partir de um dos pontos mais altos da cidade.

Descer a torre das Amoreiras em rappel não é para todos, mas se é para si o melhor é que não vai ter de abrir os cordões à bolsa. Entre os dias 11 e 12 de Maio, os mais aventureiros vão poder celebrar o aniversário do miradouro com uma actividade radical, que começa no topo da torre e termina na cobertura do centro comercial.

Com uma panorâmica de 360 graus da capital portuguesa, o miradouro das Amoreiras abriu em 2016 e desde então já recebeu mais de 120 mil pessoas, que admiraram a emblemática Ponte 25 de Abril, o Castelo de São Jorge, o Aqueduto das Águas Livres, a Torre e o Palácio de Belém e até o Cristo Rei, do outro lado do rio Tejo.

Para participar na actividade de rappel, não vai ter de se inscrever mas é melhor acordar cedo. A experiência é vivida por ordem de chegada, entre as 11.00 e as 18.00. Se lhe faltar a coragem, não deixe de apreciar a paisagem.

