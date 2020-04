Quer enviar um postal à família ou amigos? Há um novo serviço que o faz gratuitamente

Pode estar longe da vista, mas perto da caixa de correio. A The Navigator Company lança esta terça-feira, 28 de Abril, a plataforma Keep In Touch que vai permitir o envio de postais de forma gratuita e com mensagens personalizadas.

A Navigator, empresa que se dedica ao fabrico e comercialização de papel em Portugal, trata de tudo o que implica impressão e envio. Só precisa mesmo de escolher o destinatário e escrever umas palavras bonitas para serem recebidos noutra casa de Norte a Sul do país.

No site pode escolher o postal que pretende enviar e preencher todos os dados relativos ao remetente e destinatário – tal e qual como se estivesse nos correios – e depois escrever uma prosa para um familiar ou um amigo. Depois, é só clicar em enviar e lá vai o postal.

“A campanha procura aproximar as pessoas dos seus familiares e amigos, humanizando as suas mensagens e as suas relações através do uso do papel”, refere a empresa em comunicado.

Espera-se que o ponto alto da campanha seja ao longo desta semana devido ao Dia da Mãe, que se celebra no dia 3 de Maio, e quer “aquecer o coração de todas as mães que se encontram distantes dos filhos, nesta fase de pandemia, num dia tão especial como este que lhe é dedicado”, explicam.

