Quer enviar uma mensagem a alguém querido? A Carris vai andar pela cidade com um megafone

A Carris quer #darvoz aos lisboetas. Para isso, disponibilizou um autocarro que percorre as freguesias de Lisboa e, através de um megafone, deixa a mensagem que desejar, gravada pelo remetente, ao destinatário que lhe for mais querido.

O serviço foi lançado este domingo, 3, e resume-se a um autocarro, um motorista e um megafone que, alto e bom som, vai transmitir a mensagem que os utilizadores gravarem na plataforma criada para o efeito. O serviço é gratuito e pretende, segundo a Carris, “aproximar todos os que não podem estar junto das suas famílias e amigos, nesta fase de distanciamento social”.

Durante duas semanas, até 14 de Maio, a Carris vai então percorrer todas as freguesias de Lisboa levando as mensagens às moradas inseridas na plataforma. Só precisa de inserir os seus dados e o nome e morada da pessoa a quem quer enviar a mensagem, que é gravada nessa mesma plataforma e pode ter no máximo 15 segundos.

“Esta acção nasce da saudade de quem anda diariamente pela cidade fora e não encontra as caras conhecidas dos clientes habituais. Queremos continuar a ligar todos os que em período de confinamento não podem e não devem sair de casa para visitar a família e amigos”, acrescentam. “Uma iniciativa simples, mas cheia de significado que leva sorrisos e abraços através de uma mensagem”.

As mensagens deverão ser submetidas até ao dia anterior à data destinada para cada freguesia, informação que pode ir consultando na secção “Ver rota detalhada” da plataforma.

