No dia em que os últimos mil bilhetes são postos à venda, a Revenge of the 90s anuncia mais um convidado estrangeiro. Lembra-se de Lou Bega?

Primeiro foram os Vengaboys, depois os Crazy Town. E eis que chega a vez do senhor "Mambo No.5" se juntar à festa Welcome to Delírio em Las Revengas, no dia 24 de Abril. A informação acaba de ser avançada pela organização da Revenge of the 90s, que vai manter o local do evento em segredo até ao próprio dia, como já vem sendo hábito.

Se não quer perder o alemão Lou Bega ao vivo, corra. Os bilhetes vão dos 35€ aos 150€ (VIP).

