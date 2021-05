Quer passar um dia inteiro a olhar para o rio? Projecto Tejo Live lava-lhe as vistas

A Administração do Porto de Lisboa resolveu instalar uma webcam no 7.º piso do Centro de Coordenação e Controlo de Tráfego Marítimo e Segurança, em Algés, para poder olhar o rio sempre que lhe apetecer..

Sempre imaginou como seria se pudesse matar saudades da paisagem do estuário do Tejo sem ter de sair de casa? A Administração do Porto de Lisboa resolveu instalar uma webcam no 7.º piso do Centro de Coordenação e Controlo de Tráfego Marítimo e Segurança, em Algés, e disponibiliza agora o Tejo Live, um serviço gratuito 24/7 que garante uma perspectiva privilegiada do rio.

“À semelhança do que acontece em várias cidades a nível mundial, com a colocação de webcams em pontos turísticos, consideramos que o Tejo tem uma notável vida própria e merece ser divulgada e conhecida a nível internacional”, esclarece Carlos Correia, administrador do Porto de Lisboa.

A webcam instalada tem uma capacidade de zoom de 32 vezes e visão nocturna, com funcionamento 24H sobre 24H e imagens praticamente em tempo real, disponibilizadas com um atraso induzido de 30 segundos, sem gravação ou armazenamento das imagens transmitidas, cumprindo a legislação aplicável em vigor.

Disponível no site do Porto de Lisboa, o Tejo Live torna possível, em qualquer momento e local com Internet, assistir ao movimento de navios na entrada e na saída do porto, conferir as condições meteorológicas e o estado do mar, acompanhar eventos náuticos de interesse público e até contribuir para a segurança no Tejo.

Segundo a Administração do Porto de Lisboa, que anunciou a novidade em comunicado, o objectivo é, após a análise dos resultados desta iniciativa, estender o projecto à totalidade da área do estuário do Tejo sob sua jurisdição, através da instalação de mais webcams.

