Quer plantar uma árvore em Lisboa?

A Câmara Municipal de Lisboa vai realizar plantações de árvores e arbustos em vários pontos da cidade de Lisboa, como o Monsanto ou o Jardim do Campo Grande, e está a convidar os cidadãos a participarem. Para fazer parte da iniciativa só tem de inscrever, mas não perca muito tempo porque o número de participantes é limitado.

As plantações vão acontecer nos próximos dias 13 de Janeiro e 3 de Fevereiro, dois sábados, sempre das 10.00 às 12.30.

O Jardim do Campo Grande Norte, o Parque Florestal de Monsanto – Encosta do Alvito e o Parque Urbano da Belavista Sul são os locais escolhidos para a acção no dia 13 de Janeiro, enquanto no dia 3 de Fevereiro as plantações acontecem no Corredor Verde de Monsanto – Parque Eduardo VII e no Parque Urbano do Vale de Chelas e Avenida de Santo Condestável.

Se quer deixar a sua marca verde na cidade, envie um email para dmevae.dsea@cm-lisboa.pt indicando nome, email, telefone de contacto, data e o local pretendidos. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, uma vez que o número de inscrições é limitado e varia por local de acordo com o número de exemplares a plantar – as inscrições são aceites por ordem de chegada.

Mas atenção, nem a chuva vai impedir que as árvores e arbustos sejam plantados, pelo que é melhor levar roupa e calçado adequados.

