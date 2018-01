Faça uma caminhada pelos trilhos do Cristo Rei

Dê corda aos ténis no sábado, 13 de Janeiro. A partir das 09.30 parta à descoberta da zona de Almada e Cacilhas.

Antes de pensar na recompensa (um belo almoço com vista para Lisboa, por exemplo), há trabalho pela frente. No total, são 10 quilómetros numa caminhada de cerca de três horas e meia. "Faremos uma viagem no tempo ao passar pela zona do Ginjal, Fonte da Pipa, Museu Naval, em direção ao Cristo Rei. Teremos oportunidade de observar a ponte 25 de Abril. Continuaremos o nosso percurso conhecendo as margens de Almada até umas ruínas de uma antiga fábrica", descreve a Wego Adventures, que organiza este passeio marcado para sábado, 13 de Janeiro.

Cacilhas e Almada estão em destaque, sendo o regresso feito pela zona velha desta última, por entre recantos e ruelas que merecem a devida exploração — a Casa da Cerca ou o Castelo são algumas paragens. O Largo de Cacilhas, junto ao farol, é tanto ponto de partida como de chegada.

Quanto ao equipamento, a lista inclui os items do costume: mochila, água, calçado confortável, corta-vento. Se levar um pequeno lanche, também é boa ideia. Quanto à inscrição, pode ser feita por email. Envie nome completo, BI, e data de nascimento para wegoadventures.geral@gmail.com. Os adultos pagam 5€, para as crianças até 12 é gratuito (a experiência inclui seguro).

+ As melhores coisas para fazer à beira rio

+ Um roteiro por Cacilhas