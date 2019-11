Quer plantar uma árvore em Lisboa?

O programa municipal “Plante a sua árvore em Lisboa”, lançado no início do ano passado, continua em marcha e desta vez as sementes são lançadas no Parque Urbano da Quinta da Bela-Flor, no Corredor Verde de Alcântara.

Até Março do próximo ano os munícipes, trabalhadores e visitantes podem inscrever-se nos vários momentos deste programa que vai fazendo germinar árvores e arbustos Lisboa adentro. As datas vão sendo anunciadas e as plantações acontecem em vários espaços verdes da cidade.

Neste sábado, entre as 09.00 e as 12.00, é o Parque Urbano da Quinta da Bela Flôr que recebe a iniciativa, um espaço verde que integra o Corredor Verde do Vale de Alcântara, que liga o planalto da cidade à frente ribeirinha.

As inscrições, gratuitas e obrigatórias, estão abertas, bastando preencher um formulário online para participar, e são aceites por ordem de chegada. Esta acção vai decorrer independentemente das condições meteorológicas, mas as previsões para sábado apontam para um dia mais soalheiro, com apenas 13% de probabilidade de chuva.

Parque Urbano da Bela Flor, no Corredor Verde de Alcântara. Informações e inscrições: plantacaodearvores.cm-lisboa.pt. Sáb 9.00-12.00

