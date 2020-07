Quer ter uma loja no Mercado de Benfica? As candidaturas estão abertas

A Junta de Freguesia de Benfica lançou um sorteio para a concessão de licenças em 19 espaços do Mercado do Benfica, entre bancas e lojas. E há algumas áreas de negócio que serão privilegiadas durante a avaliação final do júri, como as categorias Produtos de Agricultura Biológica, Gourmet, Gastronomia Étnica, de Produtores Locais, Especiarias a Granel, Sumos Naturais e Refeições Pré-Preparadas, entre outras.

O sorteio inclui ainda um quiosque na Av. do Colégio Militar e os interessados têm até às 17.00 de 15 de Junho para apresentarem as suas candidaturas, por isso comece a preparar o currículo e o seu projecto comercial, documentos solicitados pelo programa do concurso, disponível no site oficial da Junta de Freguesia de Benfica. É possível, por exemplo, apresentar candidaturas em separado para mais do que um espaço, e se mesmo após a leitura do regulamento ainda tiver dúvidas, pode pedir esclarecimentos adicionais através do email concurso.mercado@jf-benfica.pt.

Além do programa do concurso, a Junta de Freguesia disponibiliza no site oficial o caderno de encargos, as plantas do mercado e o anúncio publicado em Diário da República.

