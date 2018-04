Quer treinar como os anjos da Victoria Secret?

O treinador Dan Roberts traz o seu novo programa de fitness ao hotel The Oitavos, em Cascais, nos dias 10 a 13 de Maio.

É conhecido por já ter treinado várias celebridades, e em 2014 foi ele que ajudou os anjos da Victoria Secret a ficarem em forma. O treinador Dan Roberts já esteve em Portugal em Setembro do ano passado com o “Programa T” e agora volta ao The Oitavos para apresentar uma nova proposta de exercícios fitness.

O “The Oitavos Wellness Program with Dan Roberts” chega no dia 10 de Maio ao hotel e prolonga-se até ao dia 13. O programa contempla treinos intensivos de ciclismo, circuitos KIIT, boxe e um trilho até ao Cabo da Roca.

Quem aderir a esta iniciativa, pode ainda desfrutar de dois tratamentos no spa do hotel, três pequenos-almoços, dois almoços, um jantar, transfers e estadia num loft do The Oitavos.

O programa promete milagres mas não sai barato: a inscrição individual custa 1205€; as inscrições duplas ficam por 1917€. As reservas são feitas através do e-mail reservations@theoitavos.com.

