Quer vir passar a tarde com o seu cão à redacção da Time Out?

Várias promessas começam assim: para o ano é que é. E a nossa também: em 2019, a Time Out será oficialmente uma empresa pet friendly, ou amiga dos animais. O primeiro passo vai ser dado na próxima sexta-feira, dia 7, com um dia aberto dedicado aos seus amigos. Quer juntar-se à festa com o seu cão? Então este passatempo é para si.

Petiscos, jogos, brindes e muitas brincadeiras. Vai ser assim a tarde de sexta-feira, onde os cães terão o acompanhamento de um treinador.

A festa, em parceria com a Purina, está marcada para o nosso terraço com vista para a cidade, mesmo por cima do Hard Rock Café Lisboa. O encontro é às 14.00 e prolonga-se até às 16.00.

À sua espera estaremos nós com os nossos cães. E teremos ainda um veterinário de serviço com dicas de bem-estar e algumas marcas amigas dos nossos amigos, de trelas a biscoitos personalizados, até às camas.

Para se habilitar a fazer parte deste dia terá de seguir a Time Out Lisboa e a Purina no Instagram e publicar uma fotografia com o seu cão, acompanhada das hashtags: #timeoutlisboa e #JuntosEstamosMelhor. Serão escolhidos dois leitores.

