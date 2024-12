O festival mais pesado de Lisboa, Evil Live, acabou de confirmar a presença de três importantes da história do metal português: R.A.M.P., Bizarra Locomotiva e Gaerea, três gerações distintas deste estilo.

Com estas confirmações, o evento – que acontece entre os dias 27, 28 e 29 de Junho, no Estádio do Restelo – promete unir diferentes gerações de fãs e artistas.

Os R.A.M.P., pioneiros do metal português, contam com mais de três décadas de carreira e um legado incomparável. Liderados por Rui Duarte e Ricardo Mendonça, a banda promete mostrar que continuam tão relevantes e intensos com nos tempos em que foram fundados.

Os Bizarra Locomotiva continuam a impressionar com a sua fusão única de metal industrial e teatralidade visceral. Munidos de clássicos como “O Anjo Exilado” e “A Procissão dos Édipos” e com Rui Sidónio a liderar o conjunto, vão mostrar porque é que os seus concertos são experiências únicas e transcendentais.

Já os Gaerea, aclamados pela forma refrescante de fazer black metal, representam o futuro do género em Portugal. Com discos como Limbo e Mirage, a banda tem levado a sua estética sombria aos quatro cantos do mundo, e a sua presença no festival promete ser memorável.

O cartaz já confirmado conta com nomes internacionais de peso como Slipknot, Korn, Judas Priest, Till Lindemann, Falling in Reverse, Eagles of Death Metal e Jinjer. Entretanto, a organização confirmará mais artistas.

Os bilhetes já estão disponíveis para compra, o passe de três dias custa 169€ e o de dois dias (28 e 29 de Junho) 139€. Os valores dos bilhetes diários ainda não foram anunciados.

🎄Natal para todos – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp