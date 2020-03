Rádio Quântica promove festival online para ajudar o SNS

A Rádio Quântica organiza este fim-de-semana um festival virtual. Chama-se Quantum Leap, começa na sexta-feira à tarde e prolonga-se até à madrugada de domingo para segunda.

Ao longo dos três dias, vão ouvir-se desde canções r&b a música ambiental, passando por techno e outras músicas electrónicas. Um pouco como se ouve na própria rádio.

"A ideia é propor uma programação cultural ao vivo para o pessoal que está aborrecido em casa", sublinha Inês Coutinho, ou Violet, uma das fundadoras da Quântica. "Mas também sugerir doações ao SNS, que tem falta de material hospitalar para enfrentar esta crise e precisa da nossa ajuda."

O festival começa na sexta-feira, pelas 17.30, com actuações ao vivo de NESS e BLEID e sets de Citizen:Kane, Shcuro, Maria Amor, Sheri Vari, PS, Cativo e Peterr. Cada artista actuará mais ou menos por uma hora, até às duas da manhã. Depois, entre as 17.00 de sábado e as 02.00 de domingo, é a vez de ouvir Herlander (live), Cigarra, Prec, Ketia, Marum, Photonz, Caroline Lethô, Phoebe e NA O MI. E no último dia, a partir das 17.00, actuam Violet, Tiago Biscaia, Diogo, King Kami, VIEGAS, Luar Domatrix, Patrícia, Chungadaddy e Soft.

Todas as actuações podem ser acompanhadas em twitch.tv/quanticaonline. "O Facebook e o Youtube estão sempre a mandar abaixo os DJ sets ao vivo, por questões de copyright", explica Violet. "Por isso decidimos experimentar uma coisa nova." Quem estiver a assistir em directo pode conversar no chat da plataforma.

