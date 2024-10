Ranking: as cidades europeias com os transportes públicos mais sustentáveis

Precisamos de fazer grandes mudanças se quisermos impedir o planeta de sobreaquecer, mas, como indivíduos, a mudança mais fácil que podemos adoptar é optar por utilizar transportes públicos sempre que possível.

Muitas cidades em todo o mundo têm excelentes redes de transportes públicos, desde Montreal até Pequim – pode ler sobre as melhores aqui – mas que cidades na Europa podem gabar-se da sua sustentabilidade?

De acordo com a Smart City Expo, os transportes representam 72% das emissões de CO2, sendo os carros responsáveis por 60% dessas emissões. Ao analisar o número de veículos eléctricos nas estradas, os autocarros eléctricos, os pontos de carregamento, as empresas de aluguer de bicicletas e o comprimento das ciclovias nas cidades em comparação aos níveis de poluição, a Smart City Expo elaborou uma lista das cidades europeias com as redes de transporte mais ecológicas. E no primeiro lugar está... Londres!

A capital do Reino Unido conta com uns impressionantes 80 mil veículos eléctricos nas suas estradas e 1397 autocarros eléctricos (com a cidade a ambicionar que toda a sua frota seja de emissão zero até 2034). Além disso, Londres tem apenas níveis moderados de poluição, apesar de ser uma das maiores cidades da Europa.

Em segundo lugar está Amesterdão, que tem mais bicicletas do que carros nas estradas e 13 mil estações de carregamento; e em terceiro surge Viena, que tem 1300 quilómetros de ciclovias e uma grande variedade de tipos de transporte, incluindo metros, eléctricos e autocarros. Continue a ler para ver a lista completa de cidades que estão a liderar nos transportes públicos.

As cidades com transportes públicos mais sustentáveis

Londres Amesterdão Viena Berlim Helsínquia Paris Oslo Andorra Bruxelas Luxemburgo

