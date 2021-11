Raquel André transforma a sua “colecção de amantes” numa casa aberta

Ao longo de sete anos, Raquel André coleccionou 278 amantes. As imagens desses encontros são agora as paredes, o chão e os móveis da casa em que nos convida a entrar.

Raquel André não só colecciona coisas raras, impossíveis até, como trabalha por acumulação. A sua Coleção de Amantes, a primeira de um conjunto de quatro, foi levada pela primeira vez a palco em 2015 – e está longe de terminar. Até ao momento, a artista já se encontrou, em várias cidades do mundo, com cerca de 287 desconhecidos e um único propósito: ficcionar e registar uma certa intimidade. Agora, oferece-nos um novo olhar sobre essa proposta e os documentos visuais que dela têm resultado. Na casa-labirinto Exposição de Amantes, patente no Teatro do Bairro Alto entre 5 e 12 de Novembro, somos convidados a experienciar a vertigem perante o que não conhecemos.

“A exposição é um sonho desde o início. Ainda não tinha surgido o contexto nem a possibilidade de o fazer, mas a vontade está cá desde sempre, de criar este dispositivo para mostrar as fotografias dos meus encontros, que é, no fundo, uma casa onde os espectadores têm a experiência de se encontrarem uns com os outros”, revela Raquel André, depois de nos desafiar a estrear a sua Exposição de Amantes ainda antes de a inaugurar. Concebido pelo arquitecto e cenógrafo José Capela, o modesto T1 encontra-se totalmente forrado com imagens dos blind dates da artista, que servem para questionar o espectador sobre “o que é a intimidade”.

Com música de Odete e audiodescrição gravada com a voz de Raquel André, a visita a esta mostra performativa envolve a entrada, por portas diferentes, de dois espectadores de cada vez. De auscultadores na cabeça, em pontas diferentes do labirinto, somos incentivados a explorar a casa. Paredes, chão, tecto, mobília, electrodomésticos, até a loiça e a cortina do duche estão completamente forrados com fotografias de Raquel, desconhecidos, Raquel com desconhecidos ou lugares vazios cheios de histórias. Em paralelo, decorre uma outra exposição no foyer, novamente com cenografia de José Capelo, que convida a um exercício de voyeurismo: será possível, lá de cima, assistir aos encontros dos outros.

“A ideia era, por um lado, reactivar a vertigem do que não conhecemos e, por outro, uma reflexão sobre o que é a intimidade. Onde é que ela se esconde dentro de uma casa? É numa mesa, é numa cama, é na casa-de-banho, é numa porta entreaberta? O grande conflito que este trabalho traz, que é também a razão por que me interessa tanto, é a impossibilidade de fotografar a intimidade. É possível documentá-la, é possível escrever sobre ela, mas capturá-la, de facto, é muito difícil”, confessa Raquel André, que tenciona continuar a coleccionar amantes até, pelo menos, 2024. Uma vez, relembra, alguém lhe disse que intimidade é “Mergulhar no rio Tejo agora e subir ao de cima com uma garoupa na boca”.

A intimidade é diferente para cada um de nós. Raquel André sabe-o bem e quer mostrá-lo nesta Exposição de Amantes. Afinal, o percurso prevê que os espectadores se cruzem, que se olhem nos olhos, que se observem em silêncio, que decidam se querem registar esse momento. “Há uma instrução, mas podes não querer e preferir sair. De facto, às vezes é muito violento confrontar-nos com alguém. Nós temos várias ferramentas que nos ensinam a lutar, a ser resistentes, a ter medo, a ter cuidado. Ninguém nos ensina a amar nem a mostrar a nossa vulnerabilidade. Pergunto-me por isso se, quando saírem daqui, os espectadores vão olhar para desconhecidos e prestar atenção, sentir curiosidade, cumprimentar com um olhar, um sorriso.”

Teatro do Bairro Alto, R. Ten. Raul Cascais 1 A (Lisboa). De 5 a 12 de Novembro. Seg-Sex 17.00-22.00 e Sáb-Dom 15.00-22.00. 5€.

