Raquel Strada vai ter programa na Sic Notícias sobre moda 100% portuguesa

O formato, que estreia este sábado, promete divulgar o melhor da indústria têxtil, do vestuário e da moda com assinatura nacional.

Chama-se "100% Moda Portugal" e o nome, prático, sem grandes invenções, para resultar no dia-a-dia (ou semana a semana, neste caso), diz desde logo ao que vem. Raquel Strada será o rosto do programa que estreia este sábado, às 14.40, no canal Sic Notícias.

O espaço é reservado à divulgação do que de melhor se faz com etiqueta portuguesa. Num dos sectores mais relevantes da economia nacional, criações saídas da área da indústria têxtil, do vestuário e da moda mostram como têm conquistado os mercados portugueses e além fronteiras.

Os bons exemplos, reflexo de inovação em capítulos tão relevantes como o marketing e a modernização, serão apresentados ao longo de 24 semanas. Falta acrescentar que o programa liderado pela blogger do Blue Ginger é uma iniciativa do CENIT (Centro Associativo da Inteligência Têxtil) em parceria com a ANIVEC (Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção) e que terá o apoio do FEDER através do Programa Operacional Regional Norte 2020, do Portugal 2020.

