Viaje até 2077 na nova série da RTP1

Imagine o futuro a 60 anos em 2077 – 10 Segundos para o Futuro, a série que se estreia na RTP1 dia 2 de Janeiro.

Da tecnologia à ciência, do ambiente às relações interpessoais, são várias as áreas onde as transformações, cada vez mais velozes, se farão sentir. Onde e como vamos estar daqui a 60 anos? É a esta pergunta que 2077 – 10 Segundos para o Futuro tentará responder. A nova série documental estreia-se na RTP1 no dia 2 de Janeiro, às 21.00.

Semanalmente, ao longo de quatro episódios de 50 minutos, conte com testemunhos imaginários situados no futuro bem como com as opiniões de grandes nomes da ciência e do pensamento sobre as inovações e desafios colocados à humanidade, casos de António Damásio, Gilles Lipovetsky, Elvira Fortunato, ou Paul Saffo. Afinal, o cenário do dia de amanhã está nas mãos do presente.

Sob o título "Mutação", o episódio de arranque irá abordar temas como a inteligência artifical, a nanotecnologia, e a fusão homem-máquina. As alterações climáticas, a sustentabilidade, a nova ordem global e as migrações, e a arte e a educação, são tópicos a explorar nas semanas seguintes.

+ As melhores séries de 2017

+ The Handmaid's Tale chega ao NOS Play