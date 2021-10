Recheios há muitos e estão (quase) todos no Croissant da Vila

Simples ou com recheio, doces ou salgados, pequenos ou gigantes. No Croissant da Vila as opções são muitas e podem ser servidas ao pequeno-almoço, ao almoço e ao lanche. Este negócio de família, que é um franchise, abriu a primeira loja em Janeiro deste ano, na Ericeira, e acaba de ganhar novas moradas em Lisboa.

Gabriell Vieira

Aberta há apenas um mês, na loja de Alvalade não há descanso. Quem passa na rua José Duro vai parando para comprar um croissant. O segredo para o sucesso parece ser a massa "única" criada por João Calhordo e os vinte e um recheios gulosos. De uma mistura de massa folhada e brioche, nasce um croissant irresistível. "Esta massa é muito especial, demorou muitos anos a ser criada. Foi feita com muita dedicação e muito amor", explica a filha do criador e responsável pela marca, Silvana Cidade. "Nós temos uma fábrica artesanal e é tudo produzido por nós para as lojas. Todos os recheios, tudo", garante a CEO que quer expandir a marca para mais localizações no continente e ilhas.

Gabriell Vieira

Os recheios são para todos os gostos, do mais doce ou mais salgado. "A ideia é ser um local em que não existam períodos mortos", diz. Por isso, ao almoço, há sopa (1,5€) para acompanhar um croissant salgado, que pode ser recheado com atum (3€), frango (3€), salmão e philadelphia (3,5€) ou presunto e queijo curado (3,5€). Entre as opções mais clássicas estão o croissant da vila (1,3€), com manteiga (1,5€), com fiambre ou com queijo (1,7€) e misto (1.8€) e também o croissant com doce de ovo (1,8€), morango (1,8€) ou chocolate (1,8€). Entre as sugestões mais arrojadas estão os recheios de oreo ou kinder bueno (2,5€), requeijão e abóbora (2,5€) ou figo (2,75€). Para beber, há cafés, chás, refrigerantes e sumos naturais feitos com fruta da época.

Gabriell Vieira

Mas a estrela da casa chega por encomenda. É um croissant gigante, de 60 cm, que tem sido um êxito de vendas. "Tem tido bastante procura e é muito direccionado para as festas, para a sobremesa, para um aniversário. É um produto diferente", justifica Silvana. Este pode ser simples (35€) ou recheado com duas das opções doces (40€).

Além da loja na Ericeira e em Alvalade, o Croissant da Vila está em Brejos de Azeitão e Odivelas. A marca prepara-se para abrir mais dois espaços em Lisboa nas próximas semanas, um na zona de Telheiras e outro na Morais Soares. Contas feitas, são seis lojas em menos de um ano.

R. José Duro 31 A-B. Seg-Dom das 9.00 às 19.30.

