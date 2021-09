Therapist chega a Alvalade com comida saudável para levar para casa

Nem parece que o novo Therapist abriu há apenas dois dias. As mesas do terraço interior estão cheias como se o restaurante terapêutico existisse em Alvalade há muito tempo. E há duas explicações para isso: a curiosidade do bairro e o reconhecimento do trabalho que começou na Lx Factory, em Alcântara.

O que era para ter sido uma clínica de terapias não convencionais com cafetaria acabou por se transformar num restaurante, onde a comida, saudável, é pensada à medida das necessidades de cada pessoa – sem excessos, potenciando os produtos naturais e orgânicos e respeitando a sazonalidade dos produtos. Ganhou clientela na Lx Factory, mas este ano viram-se obrigados a mudar de casa, para um espaço praticamente ali ao lado, e abriu agora em Alvalade na Rua José d’Esaguy, onde até mantém uma horta.

Gabriell Vieira

“Quisemos estar mais perto do público nacional, não fazia sentido ficar restringidos aos turistas, que são maioritariamente os clientes na Lx Factory”, diz Joana Teixeira, fundadora do Therapist, contando que durante o tempo que este novo espaço esteve em obras foram muitos os curiosos que não só perguntavam quando iria abrir como pediam até para espreitar para lá da porta. “E muitos já vieram aqui, alguns que nem conheciam ainda o Therapist”, acrescenta.

Se em Alcântara é o público estrangeiro que ao descobrir a Lx Factory acaba por passar por ali, em Alvalade há uma vida de bairro que parece ser feita à medida do restaurante. Também por isso aqui há novidades como uma zona de grab & go com sandes e sumos prontos a serem levados e uma pequena zona de mercearia a granel, onde é possível comprar alguns dos ingredientes usados diariamente na cozinha como os blends originais ou as granolas doces e salgadas.

Gabriell Vieira

Em Alvalade, a cozinha tem finalmente espaço para tudo o que Joana Teixeira ambiciona. É a cozinha do restaurante e a cozinha de produção onde tudo acontece. Fica no piso inferior, é ampla e aberta, feita com uma consultadoria de Bernardo Agrela, do colectivo gastronómico New Kids On The Block e chef consultor do Povo, no Cais do Sodré.

O menu funcional é o mesmo da casa em Alcântara, mas há duas novas entradas: ceviche de robalo de mar (14,90€) e ceviche de feijão frade (7,90€). “A ideia inicial até era que o ceviche fosse de corvina, mas a peixeira disse-nos que não estávamos na época e portanto se não está na época, muda-se.” É este o princípio com tudo, garante Joana Teixeira.

Gabriell Vieira

Para o grab & go, as sandes de pasta de grão (7,90€) e curgete grelhada e pesto (7,9€) são a aposta, por agora, sendo exclusivas de Alvalade. Mas as ideias estão sempre a fomentar por estes lados, podendo sempre aparecer uma ou outra novidade no menu. Prova disso é o menu infantil que estará disponível em breve, feito em parceria com Joana Moura, investigadora e consultora em ciências gastronómicas, perita em alimentação saudável e autora do site Jocoking.

