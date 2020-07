Red Hot Chili Peppers confirmados no NOS Alive'21

Os Red Hot Chili Peppers são a mais recente confirmação para o cartaz do próximo NOS Alive. A banda norte-americana actua no segundo dia do festival, a 8 de Julho de 2021, exactamente daqui a um ano e quatro anos depois da última passagem por Portugal, no Super Bock Super Rock.

Com mais de 100 milhões de discos vendidos, os Red Hot Chili Peppers são uma das bandas rock mais influente das últimas três décadas. Em 2019, John Frusciante, o carismático guitarrista, voltou a juntar-se ao grupo, depois de alguns anos separados. A banda está a gravar um novo disco e deve apresentá-lo em Lisboa.

Mas os Red Hot Chilli Peppers não são a única nova confirmação. Juntam-se também ao cartaz os Black Pumas, Fontaines D.C. (7 de Julho), alt-J, Nothing But Thieves, Seasick Steve (dia 8), Angel Olsen, Moses Sumney, Hobo Johnson and The Lovemakers, Sea Girls (dia 9), Two Door Cinema Club, Caribou, Parcels e Alec Benjamin (dia 10).

Os bilhetes para o NOS Alive'21 já se encontram à venda nos locais habituais. Todos os portadores de bilhetes para o NOS Alive'20 ou voucher, que queiram garantir o seu lugar, deverão proceder à troca obrigatória para bilhetes válidos para a próxima edição.

