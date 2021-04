Rede ciclável de Cascais vai crescer até aos 90 quilómetros

A Câmara Municipal de Cascais continua a apostar na rede ciclável do concelho, como peça importante da sua estratégia de descarbonização. Agora, inaugura uma nova ciclovia, que liga Alcoitão ao Estoril e vem permitir a muitos ciclistas circularem em total segurança ao longo da Avenida da República, uma das mais movimentadas do município.

Construída no âmbito do Plano de Acção de Mobilidade Urbana Sustentável, num investimento de 650 mil euros, com 50% de comparticipação da União Europeia, a nova ciclovia tem perto de 3 km. Em breve, deverá arrancar a construção de mais dois percursos cicláveis: um em Tires, com 3,3 km e outro em Alcoitão com 2,7 km. O objectivo é concluir as intervenções até Setembro.

“A mobilidade tem sido uma aposta muito forte da autarquia. Olhamos para a mobilidade suave como um factor indispensável para a criação de um concelho mais inteligente, saudável e ecológico”, assegura a autarquia no seu site, onde é possível ler mais sobre a implementação da rede ciclável.

Actualmente a rede ciclável do concelho já ultrapassa os 83 km de extensão. Quando concluídas as novas ciclovias, Cascais ficará equipado com perto de 90 km de rede ciclável, que beneficiarão também os peões, com novos corredores pedonais, substancialmente mais largos, e alguns espaços de encontro e lazer.

