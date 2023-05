Rede GIRA passa a ser gratuita para residentes de Lisboa

Numa altura em que a bicicleta já constitui um dos transportes de eleição dos lisboetas, a EMEL lança a medida de integração da rede GIRA no passe Navegante. A partir de agora, para usufruírem do serviço, os utilizadores precisam apenas de ter uma conta na aplicação GIRA e um cartão Navegante com passe mensal activo.

Os jovens até aos 23 anos e os maiores de 65 podem aderir ao serviço automaticamente na aplicação. Os residentes na cidade, entre os 24 e 64 anos, podem pedir um passe gratuito num dos pontos de atendimento da EMEL (Loja do Cidadão das Laranjeiras, Loja do Cidadão do Saldanha ou Loja CML do Campo Grande).

Mas há mais novidades. A EMEL inaugura seis estações GIRA, localizadas em cinco freguesias da cidade. Em Santa Maria Maior, passa a haver um ponto de acesso na Doca da Marinha, com disponibilidade para 40 bicicletas, e na Ribeira das Naus, com disponibilidade para 27.

Na Rua Guiomar Torresão, perto do metro de Carnide, a nova estação dá para 20 bicicletas, enquanto que no Lumiar, entre a Rua Professor Carlos Teixeira e a Rua Professor Simões Raposo, há espaço para apenas 16.

Já em São Domingos de Benfica, entre a Avenida Columbano Bordalo Pinheiro e a Rua de Campolide, e em Benfica, entre a Rua Tenente-Coronel Ribeiro dos Reis e a Rua Conde de Almoster, as duas novas estações albergam 17 bicicletas cada uma.

