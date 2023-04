Telheiras, Campo Grande e Cidade Universitária sem metro durante mais de dois meses

Em causa estão as obras de construção da futura linha circular do Metropolitano de Lisboa. A situação normaliza-se em Julho.

O Metropolitano de Lisboa anunciou, esta quarta-feira, interrupções temporárias na circulação das linhas amarela e verde nos próximos meses. Em causa estão as obras de expansão da rede com vista à construção de uma linha circular que deverá entrar em funcionamento em 2024.

Durante este período, será feito “um conjunto de intervenções que permitirão a integração dos dois novos viadutos construídos no Campo Grande com os viadutos já existentes, para ligação da linha verde à amarela, na estação Campo Grande”, lê-se no site do Metropolitano de Lisboa.

Os constrangimentos vão acontecer em três fases. Entre 15 e 26 de Abril, a linha verde estará encerrada no troço entre a estação de Telheiras e Alvalade. Nos dias 29 e 30 de Abril, as interrupções acontecem na linha amarela, com o encerramento do percurso entre a estação da Cidade Universitária e do Rato. Já entre 2 de Maio e 7 de Julho, a estação de Telheiras estará encerrada, bem como o troço entre o Campo Grande e a Cidade Universitária.

Concluídas estas intervenções, será retomada a normal circulação nas linhas no dia 8 de Julho de 2023. “Para mitigar os impactos causados durante estes períodos o Metropolitano de Lisboa, aumentará a oferta de comboios na linha verde, reduzindo assim o tempo de espera nesta linha, articulando com outros operadores de transporte o reforço das suas carreiras”, assegura a empresa.

Actualmente, a linha amarela liga Odivelas ao Rato, mas a linha circular contempla uma ligação de Odivelas a Telheiras. Porém, na exposição sobre os 75 anos do Metropolitano de Lisboa que esteve instalada numa carruagem na Praça do Comércio, vimos ainda que a linha poderá continuar até à Avenida das Nações Unidas, desce para o Colégio Militar, onde se cruza com a Linha Azul (Santa Apolónia-Amadora), e cruza Benfica até ao mercado de frescos desta freguesia.

+ Mercadona vai abrir lojas em Sintra, no Seixal e em Vila Franca de Xira

+ Carris Metropolitana introduz carreiras nocturnas entre Lisboa e Almada