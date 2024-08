Refeições prontas, vinho e gelado. Na Momma, o jantar está pronto

Joana Escada Cardoso e Maria João Cabral são primas e se há coisa que têm em comum é o gosto por receber pessoas em casa à volta da mesa. Mas nem sempre é fácil, nem há tempo para preparar tudo – e é aí que a mãe entra, aliás a Momma. Não é mesmo a mãe de alguém, mas é um novo espaço em Benfica com refeições congeladas.

“A minha mãe é uma excelente cozinheira e as festas e os jantares lá em casa eram sempre épicos. Tudo isto começou porque fazíamos as receitas da minha mãe e depois começámos a procurar fornecedores que, de alguma forma, as pudessem replicar. Foi assim que nasceu, como uma homenagem à cozinha lá de casa”, começa por contar Joana, de 52 anos. Foi no início de Maio, na Estrada de Benfica, no número 482A, que a Momma abriu portas. Segundo a responsável, faltava um serviço destes na área, que pudesse facilitar a vida das pessoas. “Pode simplificar muito a vida, não só a quem não tenha tempo, mas também a quem já não tem imaginação para saber o que vai comer. Assim, pode vir aqui, escolher e não ter esse problema.”

© Francisco Romão Pereira Joana Escada Cardoso, co-proprietária da Momma

As refeições são várias e vão desde sopas a sobremesas. “A ideia é que seja sobretudo comida tradicional portuguesa, mas com um twist. E que se adapte a outro tipo de necessidades, como por exemplo as dietas vegetariana ou vegana”, realça. O arroz de pato (12,50€) é um dos favoritos dos clientes – “é um dos ex-libris”. Segue-se a vitela laminada com molho à antiga (14,50€) e os pratos de bacalhau, tais como o bacalhau com broa (13€), ou o bacalhau com coentros e mozzarella (13,90€). Contudo, há outros pratos de inspiração asiática, como o caril de frango hussain (14,50€) e o caril de camarão (15,50€), ou até italiana, como os raviolis de cogumelos e ricotta (6€) e a lasanha de carne (12,50€).

© Francisco Romão Pereira

Os salgados também são muito procurados. Há croquetes de vitela (12 unidades/12,50€), empadas de pato e cogumelos (2 unidades/8€), ou bacalhau com grelos (8€), crepes de fiambre e queijo (2 unidades/12€), ou camarão (2 unidades/13,90€). A parte de pratos vegetarianos e veganos tem tido cada vez mais adesão e, por isso, a partir de Setembro, vão existir mais opções, garante a proprietária. Por agora, encontra strogonoff de seitan (10,50€), curgete com espinafres, ricotta e tomate seco (12,50€), ou hambúrguer de beterraba (11€). Cada embalagem está pensada para duas doses e, uma vez que a comida está embalada em vácuo, tem a duração de 12 meses.

© Francisco Romão Pereira

No campo das sobremesas, há cheesecake de framboesa e de lemon curd (4 a 5 doses/20€), tiramisu (4 a 5 doses/14€) e ainda gelados Fratellini, marca artesanal portuguesa que faz parte de um projecto que procura ajudar pessoas com dependências. Há vários sabores, em caixas de 480 ml (11,70€) ou de um litro (23€).

Na Momma, além da comida já pronta, também encontra uma zona de mercearia gourmet. “Se for jantar a casa de um amigo e quiser levar um vinho, pode vir cá buscar. É um complemento e são coisas que habitualmente não encontra”, explica Joana. Há então vinhos, do Monte dos Bagas (13,40€) e da Dalva Reserva (11,20€), branco e tinto, bem como cervejas da Oitava Colina (2,70€-4,30€). Também há patés e conservas (2,70€-12,40€), bolachas (4,60€), compotas da Lote 26 (6,20€-6,90€) e chá da Lisbon Tea Company (7,90€).

© Francisco Romão Pereira

À excepção dos produtos de mercearia, que estão disponíveis apenas em loja, as refeições preparadas podem ser encomendadas através do site, email, ou número de telefone e tanto pode recolher em loja como agendar a entrega ao domicílio.

A proprietária confessa ainda que vê potencial de expansão para o negócio. No futuro, quem sabe não há mais “Mommas” por aí.

Estrada de Benfica 482A (Benfica). 968 731 766. Seg-Sex 11.00-20.00, Sáb 10.00-14.00

