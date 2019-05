Regata de Portugal traz a Lisboa o maior Santódromo da cidade

A Regata de Portugal está quase a chegar ao Terminal de Cruzeiros com novo recinto e programação. Além das provas de vela, conte com três arraiais, um churrasquinho, uma roda gigante, gastronomia e muita música popular. No cartaz, encontra nomes como Ágata, Mónica Sintra e a Banda Deixa Rolar.

Durante quatro dias, a Regata de Portugal promete parar a cidade. Entre 30 de Maio e 2 de Junho, o Tejo vai ser tomado por oito equipas em prova, compostas por velejadores nacionais e internacionais a bordo dos trimarãs Diam 24. Mas há mais novidades: um palco flutuante no rio e Santos Pr’a Pulares em terra, com curadoria da equipa que faz as famosas Revenge of the 90's.

“Queremos envolver o campo de regatas na dinâmica de festa e espectáculo. A ideia é que, depois do trabalho, as pessoas venham ver e beber um copo. Aproveitar o bailarico puro e duro, porque estamos na altura dos Santos Populares”, disse esta terça-feira, o CEO da Regata de Portugal, Francisco de Mello e Castro, na apresentação à imprensa. “Temos nomes sonantes da música popular portuguesa, queremos assumi-lo e ligar a vela ao popular.”

O novo recinto e programação foram anunciados a bordo do Barco Évora, que é também uma adega flutuante com milhares de litros de moscatel roxo a estagiar em pipas. Num passeio pelo rio Tejo, com banda sonora e o sol de final de tarde, o chef Vítor Sobral – que tal como no passado volta a ser o responsável pela zona de alimentação do evento – apresentou uma carta inspirada nos Arraiais e Santos Populares, com miniaturas de peixinhos da horta, creme de favas em shot e tarteletes de ananás. “Mesmo que não seja para ver a regata, vale a pena vir cá comer, está bem?”, brincou.

Regata de Portugal

Duas equipas portuguesas, seis estrangeiras

A Regata de Portugal viverá em dois momentos, com o espectáculo de trimarãs até ao pôr-do-sol e os bailaricos à noite. Os velejadores nacionais e internacionais vão competir diariamente em modo “fleet racing” a partir das 17.00. Os barcos partem ao mesmo tempo e o que chegar em primeiro lugar fica com um ponto, o segundo com dois e assim sucessivamente. O objectivo no final é somar o menor número de pontos possível, para subir o máximo na classificação geral.

Jorge Lima, velejador português já qualificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 juntamente com José Costa, marcou presença na apresentação, antecipando uma prova de sucesso, apesar da vertente desportiva ter sofrido alterações – o ano passado a aposta foi no “match racing”, provas de um contra um, mais difíceis de explicar ao público.

A competir vão estar oito equipas, incluindo duas portuguesas: uma liderada por Hélder Basílio, em representação do Diário de Notícias, e outra por Jorge Lima, em representação da Rádio Comercial. Entre a concorrência de peso, encontra-se o vencedor da edição do ano passado, o sueco Nicklas Dackhammar, a competir pela Makro. As provas vão ser acompanhadas diariamente no flutuante Palco Tejo, com comentário das 17.00 às 21.00, por um velejador e um convidado especial, como o actor Ricardo Carriço, o cantor Toy e os apresentadores Isabel Silva e Fernando Alvim.

Regata de Portugal

Três arraiais, um churrasquinho e uma roda gigante

Os Djs Wilson Honrado (30 de Maio), Nuno Luz (31 de Maio), Rob Willow (1 de Junho) e Ana Isabel Arroja (2 de Junho) vão assinalar o pôr-do-sol. A partir das 21.00, a festa pula para terra, com um Mercado de Portugal, uma roda gigante, a banda residente Show Daqui Para Fora e mais actuações no Palco Alfama.

O primeiro dia arranca com o Arraial Rádio Comercial, com Iran Costa e o Dj Set SÊK Mintendes. No dia seguinte, 31 de Maio, acontece o Arraial TVI a dar música com Ágata, seguindo-se o Arraial NiT no dia 1 de Junho, com Mónica Sintra e o Dj NiT FM. Para terminar a 2 de Junho, há MC Gonçalo Roque, Churrasquinho com a Banda Deixa Rolar e o Dj André Henriques e Dresh.

Há ainda Dj sets todos os dias, até às 02.00 da manhã, para não ter de se ir deitar cedo. Para saber mais, basta consultar o site da Regata de Portugal.

