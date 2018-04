Regresse ao tempo dos cilindros e dos discos

Tem esta quarta-feira, 25 de Abril, e o próximo fim-de-semana para ver a colecção de fonógrafos e gramofones na Casa do Concelho de Gouveia.

Há vários momentos marcantes, ou bem audíveis, na história do som. Um deles será a invenção do gramofone, em 1888, um projecto de Emil Berliner que acaba por ditar o declínio de outra criação prodigiosa, o fonógrafo de Thomas Edison. Entenda-se: os discos começaram a ganhar terreno aos cilindros e a história nunca mais foi como dantes.

Estas máquinas raras e bem antigas (algumas por aqui situam-se em 1877) podem ser vistas este feriado e no próximo fim-de-semana. Trata-se da colecção de António Tente, que lhe poderá explicar tudinho sobre estas peças, que ocupam a Casa do Concelho de Gouveia. A título de exemplo, há um gramofone de brinquedo (mas com som de qualidade) e um gramofone portátil de aproximadamente 20x30x7, que cabe no interior dessa caixinha.

Casa do Concelho de Gouveia, Rua Luciano Cordeiro, 54A. Qua, Sáb e Dom 14.30-19.00

