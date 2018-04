Visite o Aqueduto das Águas Livres e conheça o percurso da água de Lisboa

Sempre quis conhecer o percurso da água da cidade? Então não pode perder esta oportunidade. No dia 28 de Abril, das 09.30 às 13.00, pode visitar o Aqueduto das Águas Livres, ao mesmo tempo que caminha. Esta actividade é aberta a todas as idades, por isso não hesite em levar os miúdos.

O ponto de encontro desta caminhada da WegoAdventures é à porta do colégio francês Charles Lepierre, nas Amoreiras. O passeio estende-se depois ao longo de cinco quilómetros – três horas e meia, mais coisa, menos coisa. Para o deixar com mais vontade de participar nesta actividade, deixamos-lhe os locais por onde passará: Aqueduto das Águas Livres, Reservatório da Mãe de Água e Reservatório da Patriarcal, no Príncipe Real. A visita acaba, exactamente, onde começa, nas Amoreiras, ou se preferir, pode ficar pelo Príncipe Real, o último ponto de passagem: a escolha é sua.

Recomendamos que leve roupa e calçado adequados, assim como água, qualquer coisa para picar e uma máquina fotográfica para tirar umas fotos pelo caminho.

Já está com vontade? Então, inscreva-se através do e-mail wegoadventures.geral@gmail.com. O custo é de 10€ e as crianças até aos 12 anos pagam apenas 5€.

