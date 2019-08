Regresso ao mundo do Cristal

A série O Cristal Encantado: A Era da Resistência é a prequela do filme O Cristal Encantado, realizado por Jim Henson e Frank Oz nos anos 80. Estreia na Netflix esta sexta-feira.

Em 1982, Jim Henson e Frank Oz, colaboradores de Rua Sésamo e criadores de Os Marretas, realizaram O Cristal Encantado (The Dark Crystal, no original), um filme de dark fantasy com bonecos animados por marionetistas e meios mecânicos, e dirigido a um público mais amplo do que as famílias e as crianças, o público habitual das produções do duo. O ilustrador de fantasy Brian Froud concebeu o mundo e os cenários em que decorre a acção.

A história de O Cristal Encantado é ambientada no planeta Thra, num passado muito distante, e centra-se em Jen, um Gelfling, uma espécie de elfo com características humanas. Os bondosos feiticeiros urRu, pelos quais Jen foi recolhido e educado, dão-lhe a missão de reparar o Cristal Encantado, que se rachou, mas os maléficos Skeksis vão tentar impedi-lo. É que se o Cristal não for reparado antes que os três sóis que iluminam o planeta fiquem alinhados, os Skeksis passarão a governá-lo para sempre, rompendo o equilíbrio entre o Bem e o Mal existente em Thra.

O Cristal Encantado tornou-se num dos filmes deste género mais lucrativos de sempre e num título de culto, tendo aberto o caminho para o muito semelhante Labirinto (1986), realizado por Henson, escrito por Terry Jones, produzido por George Lucas, de novo concebido por Brian Froud e interpretado por Jennifer Connelly e David Bowie.

Quase 40 anos após O Cristal Encantado, a Netflix vai estrear esta semana a série O Cristal Encantado: A Era da Resistência, que tem dez episódios e é uma prequela daquele.

O projecto foi originalmente concebido como uma continuação do filme e iria chamar-se The Power of the Dark Crystal. Mas depois de vários impedimentos ligados à produção, o realizador Louis Leterrier e Lisa Henson, filha do falecido Jim Henson, decidiram transformá-lo numa prequela para televisão e apresentá-lo à Netflix, que aceitou produzi-lo, em associação com a The Jim Henson Company. Brian Froud foi de novo chamado a colaborar.

Passada muito antes dos acontecimentos de O Cristal Encantado, O Cristal Encantado: A Era da Resistência tem como heróis três Gelflings, Rian, Brea e Deet, que se revoltam contra os Skeksis e o seu poder cruel.

Entre os actores que dão as vozes às personagens da série estão Taron Egerton, Mark Hamill, Helena Bonham Carter, Alicia Vikander, Eddie Izzard, Mark Strong, Simon Pegg ou Sigourney Weaver.

Tal como no filme original, a animação de O Cristal Encantado: A Era da Resistência foi feita por marionetistas e com recurso a meios mecânicos tradicionais, dispensando quase totalmente os efeitos digitais.

Netflix. Sex (estreia)

+ As séries originais Netflix que tem de ver